В Татарстане 799 тыс. жителей установили самозапрет на получение кредитов. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 799 тысяч жителей установили самозапрет на кредиты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане 799 тысяч жителей установили самозапрет на кредиты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Через «Госуслуги» услугой воспользовались 733 тыс. человек, еще 66 тыс. оформили запрет через МФЦ.

Кроме того, в республике действует самозапрет на оформление SIM-карт без личного присутствия владельца. Его установили 37 тыс. человек.

Анна Кайдалова