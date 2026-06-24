В Татарстане 799 тысяч жителей установили самозапрет на кредиты
В Татарстане 799 тыс. жителей установили самозапрет на получение кредитов. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры республики.
В Татарстане 799 тысяч жителей установили самозапрет на кредиты
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Через «Госуслуги» услугой воспользовались 733 тыс. человек, еще 66 тыс. оформили запрет через МФЦ.
Кроме того, в республике действует самозапрет на оформление SIM-карт без личного присутствия владельца. Его установили 37 тыс. человек.