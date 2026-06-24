На выборах в Госдуму пермских коммунистов представит руководитель фракции в региональном парламенте

Депутат регионального Законодательного собрания Анна Баранова выдвинута кандидатом на выборы в Государственную думу от КПРФ. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Баранова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Анна Баранова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным госпожи Барановой, она будет представлять партию в одномандатном избирательном округе № 64 и в составе федерального списка по территориальной группе № 16 (Пермский край и Удмуртская Республика). Соответствующее решение принято на партийном съезде.

Анна Баранова руководит фракцией КПРФ в региональном Законодательном собрании, где также является членом комитета по развитию инфраструктуры. Напомним, ранее стало известно, что партийный список от КПРФ в Пермском крае и Удмуртии возглавит блогер-миллионник Николай Бондаренко.