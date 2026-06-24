В Оренбурге проверят инцидент с применением физической силы в отношении малолетних девочек

Сотрудники полиции проводят проверку информации по факту применения физической силы двумя женщинами в отношении двух малолетних девочек. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что информация с видеозаписью была опубликована в интернете. Две женщины применили физическую силу в отношении двух малолетних девочек, «в результате произошедшего конфликта между детьми на детской площадке». Произошло это во дворе дома на пр. Дзержинского.

От законных представителей несовершеннолетних в отдел полиции поступили заявления. В настоящее время все участники инцидента установлены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Руфия Кутляева