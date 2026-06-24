Владимир Соловьев призвал АвтоВАЗ переключиться на производство зенитных ракет

Телеведущий Владимир Соловьев предложил советам директоров АвтоВАЗа, ГАЗа и КАМАЗа рассмотреть возможность перехода на выпуск военной продукции. В эфире он заявил, что текущие экономические условия — снижение спроса на автомобили и экспансия китайских брендов — делают такую переориентацию логичным шагом.

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Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Владимир Соловьев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Соловьев также указал на ужесточение денежно-кредитной политики, которое, по его словам, «резко понизило способность граждан тратить деньги на новые автомобили». В качестве ориентира ведущий привел американские автоконцерны, которые в военные годы перестраивали конвейеры под выпуск вооружений. Российские заводы, подчеркнул он, оснащены не хуже и вполне могут освоить производство зенитных управляемых ракет.

При этом телеведущий признал, что речь идет о «безумно сложном изделии». Однако, по его мнению, многотысячные коллективы предприятий и имеющиеся технологические линии позволяют выполнить такую задачу: «Вы способны ее освоить и произвести столько, сколько потребуется».

Георгий Портнов