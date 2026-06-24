Стоимость фьючерса на серебро опустилась ниже $60 впервые с начала декабря

Стоимость фьючерса на серебро на бирже Comex в 14:22 мск составляла $59,95 за тройскую унцию, теряя 3,41% к закрытию предыдущего дня. В последний раз цена драгметалла опускалась ниже $60 9 декабря 2025 года.

К тому же моменту фьючерс на золото снижался на 2,24% — до $4,056 тыс. за тройскую унцию. Так драгметаллы реагируют на укрепление курса доллара, который, в свою очередь, растет из-за опасений ужесточения денежно-кредитной политики в США. Сильный доллар в целом негативно сказывается на привлекательности золота для держателей других валют.