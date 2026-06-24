Удмуртия вошла в десятку регионов с наибольшим падением цен на загородные дома
Средняя стоимость частного жилья в Удмуртии за первое полугодие снизилась на 2,8% и составила 5,3 млн руб. По динамике цены объекта республика заняла восьмое место среди 85 регионов исследования, сообщают аналитики федерального портала «Мир квартир».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Снижение цен на индивидуальное жилье в Удмуртии сопоставимо с динамикой в Пензенской области (-2,8%) и оказалось менее значительным, чем в Вологодской области (-6,5%), Ямало-Ненецком автономном округе (-4,1%), Якутии (-3,6%), Карелии (-3,3%), Ярославской области (-3,3%) и Мордовии (-3%).
В целом по стране цена частного дома за полугодие выросла на 1,7% и достигла в среднем 7,6 млн руб. Квадратный метр в среднем подорожал на 2,3% — до 68,8 тыс. руб. Предложение на рынке увеличилось на 7%.
«Наибольший рост цен на дома идет там, где действуют государственные льготные программы для строительства и приобретения таких объектов — прежде всего, “Дальневосточная ипотека” под 2% и “Дальневосточный гектар”. А также в Курской и Белгородской областях, где гражданам, чье жилье пострадало от военных действий, выдают целевые выплаты и кредиты по льготной ставке. Там, где нет стимулирующих мер, прирост весьма скромный, а в столичном регионе зафиксировано даже падение стоимости домов»,— сказал генеральный директор «Мир квартир» Павел Луценко. Это говорит о том, что текущая экономическая ситуация не позволяет людям приобретать такие дорогостоящие активы, добавил эксперт.