Удмуртия вошла в десятку регионов с наибольшим падением цен на загородные дома

Средняя стоимость частного жилья в Удмуртии за первое полугодие снизилась на 2,8% и составила 5,3 млн руб. По динамике цены объекта республика заняла восьмое место среди 85 регионов исследования, сообщают аналитики федерального портала «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Снижение цен на индивидуальное жилье в Удмуртии сопоставимо с динамикой в Пензенской области (-2,8%) и оказалось менее значительным, чем в Вологодской области (-6,5%), Ямало-Ненецком автономном округе (-4,1%), Якутии (-3,6%), Карелии (-3,3%), Ярославской области (-3,3%) и Мордовии (-3%).

В целом по стране цена частного дома за полугодие выросла на 1,7% и достигла в среднем 7,6 млн руб. Квадратный метр в среднем подорожал на 2,3% — до 68,8 тыс. руб. Предложение на рынке увеличилось на 7%.

«Наибольший рост цен на дома идет там, где действуют государственные льготные программы для строительства и приобретения таких объектов — прежде всего, “Дальневосточная ипотека” под 2% и “Дальневосточный гектар”. А также в Курской и Белгородской областях, где гражданам, чье жилье пострадало от военных действий, выдают целевые выплаты и кредиты по льготной ставке. Там, где нет стимулирующих мер, прирост весьма скромный, а в столичном регионе зафиксировано даже падение стоимости домов»,— сказал генеральный директор «Мир квартир» Павел Луценко. Это говорит о том, что текущая экономическая ситуация не позволяет людям приобретать такие дорогостоящие активы, добавил эксперт.

Карина Пырина