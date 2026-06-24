В Татарстане в мае средний размер автокредита составил 1,49 млн руб. против 1,21 млн годом ранее. За год показатель вырос на 23,1%, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в мае средний размер автокредита вырос на 23,1%

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ В Татарстане в мае средний размер автокредита вырос на 23,1%

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В Чувашии средний размер автокредита за год увеличился с 1,10 до 1,26 млн руб. (+14,5%).

В целом в России средний размер автокредита в мае этого года достиг 1,54 млн руб., увеличившись на 20,5% за год.

Анна Кайдалова