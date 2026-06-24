Пресечен ввоз в Самару крупных партий сомнительных меда, мяса и творога

Инспекторы Россельхознадзора изъяли в аэропорту Курумоч за неделю в общей сложности 18 кг продуктов непромышленного изготовления. В список попали творог, мясо и мед. Вся продукция не имела заводской упаковки, маркировки и срока годности, поэтому была признана потенциально опасной и не допущена к ввозу в страну. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В частности, с 15 по 21 июня инспекторы пресекли ввоз шести партий творога общим весом 8,5 кг. Также были изъяты три кн мяса (две партии) и 6,5 кг меда (три партии). Всего за неделю выявлено 11 нарушений правил ввоза животноводческой продукции.

Кроме того, на складе временного хранения специалисты досмотрели 66 партий подконтрольных грузов общим весом 0,4 тонны — мясо, мясопродукты, рыбу и морепродукты, а также 11 декоративных рыб. Проконтролировано перемещение 11 животных-компаньонов.

Георгий Портнов