Минлесхоз Мордовии проиграл суды с РФЯЦ-ВНИИЭФ по детскому лагерю

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия не смогло понудить Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ) сформировать границы детского оздоровительного лагеря им. Гайдара и заключить договоры аренды двух лесных участков для осуществления рекреационной деятельности.

Согласно материалам дела, в 2023 году, патрулируя леса, мордовские лесничие обнаружили детский лагерь со станцией юных натуралистов и своими очистными сооружениями. Ссылаясь на то, что строений лагеря нет на кадастровой карте, минлесхоз потребовал оформить земельные отношения.

Однако РФЯЦ-ВНИИЭФ доказал, что лесные участки получил в бессрочное пользование еще по законам СССР в 1966 году, а затем в 90-х годах подтвердил свое право на получение 11,4 га земель гослесфонда под строительство пионерского лагеря и базы отдыха трудящихся. Мордовские власти за последние годы подавали несколько исков к РФЯЦ-ВНИИЭФ, оспаривая его права на территорию, но получили судебные отказы.

Иван Сергеев