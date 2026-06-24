«Криштиану Роналду заработал штрафной, но не стал его исполнять»

Сборная Колумбии стала седьмой командой, которая досрочно обеспечила себе выход в play-off чемпионата мира по футболу. В рамках группы K колумбийцы обыграли команду ДР Конго со счетом 1:0. Второе место в группе занимает Португалия, которая взяла верх над Узбекистаном (5:0). Криштиану Роналду оформил дубль и стал первым футболистом планеты, который забивал на шести чемпионатах мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maria Lysaker / Reuters Фото: Maria Lysaker / Reuters

После того как Месси начал чемпионат блестяще, а Роналду стартовал неудачно, футбольный мир в очередной раз разделился на два лагеря. Португальца жестко критиковали, его обвиняли в том, что он слишком зациклен на своей персоне. Эксперты открыто заявляли, что Криштиану нужно сажать на скамейку запасных. Это было похоже на истерику. К тому же перед вторым матчем Португалии на турнире — со сборной Узбекистана — Месси оформил дубль. Когда команды выходили на поле, камеры постоянно показывали Роналду крупным планом. И сразу после стартового свистка наконец случилось то, чего так ждали его фанаты.

Но потом произошел эпизод, который точно привел хейтеров в чувство. Роналду заработал штрафной, но не стал его исполнять. Все, включая режиссера телетрансляции, думали, что бить будет Криштиану, но пробил Нуну Мендеш, и счет стал 2:0. А когда Роналду оформил дубль, комментатор Дмитрий Шнякин озвучил не счет матча, а счет в противостоянии Месси и Роналду на этом чемпионате мира — пока он снова два в пользу аргентинца.

В итоге Португалия выиграла (5:0). Роналду имел возможность забить еще, но не вышло. Тем не менее португалец стал единственным футболистом, который забивал на шести чемпионатах мира. В карьере Месси был мундиаль, где аргентинец не смог отличиться. Это случилось в ЮАР в 2010-м. Но по количеству мячей на первенствах планеты Криштиану до Лионеля серьезно не дотягивает: у Роналду 10 голов, а у Месси 18. Хотя после финального свистка Роналду говорил, что рекорды не главное:

«Я очень счастлив. Что касается лично меня, то всегда приятно побить рекорд, но моя главная цель — помочь сборной решить задачи. Первая из них решена: с 4 очками, думаю, мы точно вышли из группы. Еще раз скажу, я очень рад этому».

В отличие от Португалии, Англия в матче против сборной Ганы добиться победы не смогла. Британцы были явными фаворитами противостояния, но все их попытки забить разбивались о стройную оборону соперника. Один раз даже Гарри Кейн промахнулся по пустым воротам. В итоге ничья (0:0), которая помогла Хорватии. Сборная Хорватии, хоть и не без труда, но обыграла Панаму. Здесь все решил единственный гол в начале второго тайма.

Так что в группе L все будет решаться в третьем туре, который стартует уже 24 июня. Причем футбола станет еще больше. Дело в том, что матчи в каждой группе по правилам должны начинаться в одно и то же время. Так что теперь за один день будет проходить целых шесть встреч.

Сегодня в 22:00 начинают представители группы B: Швейцария — Канада и Босния — Катар. Затем в 01:00 группа C: Шотландия — Бразилия и Марокко — Гаити. Ну и в 04:00 стартует play-off. Мы увидим первый матч 1/16 финала. А пока ждем футбольного изобилия в группах.

Владимир Осипов