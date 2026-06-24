Обход Энгельса откроют для движения в ноябре 2026 года

Автомобильное движение по строящемуся обходу вокруг Энгельса откроется в ноябре 2026 года, сообщает канал «Володин Саратов» в «Максе». Это позволит транзитному транспорту объезжать город со стороны Ровенской дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объездную дорогу вокруг Энгельса откроют в ноябре 2026 года

Фото: Росавтодор Объездную дорогу вокруг Энгельса откроют в ноябре 2026 года

Фото: Росавтодор

«Так же, как со стороны Усть-Курдюма, можно будет обходить Энгельс и уходить на Ровное. Рабочее движение уже в середине ноября мы открываем. А дальше эти подходы будут решать задачу соединения мостового перехода, и вокруг Саратова и Энгельса будет обустроено сплошное кольцо», — рассказал господин Володин в опубликованном видео.

Помимо этого найдено решение по расширению до четырех полос федеральной дороги, связывающей Саратовскую область с Волгоградской по левому берегу Волги. Речь идет об участке от Ровного до Ивантеевки.

По словам Вячеслава Володина, во время его визита в Саратов и Энгельс вместе с министром транспорта РФ и руководителем Росавтодора Романом Новиковым они договорились о первоочередном финансировании указанного отрезка трассы. «Проработав этот вопрос, договорились, что они со своей стороны начнут финансировать в первоочередном порядке федеральную дорогу, которая нас связывает с Волгоградской областью, но по левому берегу Волги через Энгельс, дальше Балаково, — эту дорогу начнем расширять до четырех полос», — отметил спикер ГД РФ.

Марина Окорокова