Вашингтон пишем, Анкара в уме

Генсек НАТО Марк Рютте 24 июня начинает визит в Вашингтон, в ходе которого проведет встречу с президентом Дональдом Трампом и примет дистанционное участие в саммите стран группы E5 (Польша, Германия, Франция, Италия и Великобритания). Главная цель визита — сгладить трансатлантические противоречия накануне саммита НАТО в Анкаре. На фоне критического отношения Трампа к НАТО Рютте попытается убедить его не отказываться от американского лидерства в альянсе и присоединиться к европейским союзникам в поддержке Украины, окончательно отказавшись от договоренностей Анкориджа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Virginia Mayo, AP Генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Virginia Mayo, AP

Трехдневный визит генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон начнется 24 июня переговорами с президентом Трампом, которые намечены на 15:30 по местному времени (22:30 мск) и пройдут в Белом доме в закрытом формате.

В программу визита генсека НАТО также включены встречи с высокопоставленными представителями администрации США, американскими конгрессменами и ведущими экспертами по трансатлантическим отношениям. Кроме того, из Вашингтона Марк Рютте примет участие онлайн в саммите стран группы E5 (Польша, Германия, Франция, Италия, Великобритания), который будет проходить во время его пребывания в американской столице.

Несмотря на весьма насыщенный график пребывания генсека НАТО в американской столице, стремление организаторов визита ограничить его освещение в прессе связано с нежеланием придавать огласке остающиеся нерешенными острые вопросы взаимоотношений Вашингтона и Брюсселя в преддверии намеченного на 7–8 июля саммита НАТО в Анкаре.

Подтверждением того, что глубоко засевшая заноза в трансатлантических отношениях никуда не исчезла, стали новые критические заявления Трампа в адрес союзников по альянсу, которые он сделал накануне прибытия генсека Рютте.

«Я думаю, мы тратили $600 млрд в год, правильно? Я бы сказал, вы только вдумайтесь в это, реальные суммы, которые мы тратим на НАТО, просто безумны»,— сокрушался президент Трамп. Он также напомнил о том, что страны НАТО не поддержали США во время конфликта с Ираном, в то время как США «тратят сотни миллионов долларов для того, чтобы защитить их — главным образом от России».

Ранее в апреле Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Тогда он назвал реакцию союзников на запрос о помощи несмываемым пятном и подчеркнул, что США больше не нуждаются в их поддержке.

Вслед за этим Трамп сообщил о намерении вывести из Германии 5 тыс. американских солдат в течение года.

Накануне переговоров с Рютте глава Белого дома весьма уничижительно высказался и о ключевом союзнике США в НАТО британском премьере Кире Стармере, на этой неделе объявившем о своей отставке. В частности, Трамп припомнил Стармеру его отказ подставить плечо Вашингтону во время горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке.

«Это был не Уинстон Черчилль»,— сказал Трамп о Стармере в прошедшем времени, хотя тот пока продолжает исполнять обязанности премьера.

Зная о настроениях президента США, перед переговорами в Белом доме генсек Рютте попытался максимально подыграть Трампу, чтобы добиться его расположения. В интервью телеканалу Fox News Рютте заявил, что понимает недовольство главы Белого дома действиями ряда стран альянса в связи с конфликтом с Ираном. «Что касается НАТО, я знаю, что есть разочарование. И я в полной мере пониманию разочарование»,— признался Рютте, впрочем назвав произошедшее «единичными случаями». По его словам, некоторые страны НАТО предоставили свои базы силам США для проведения операции против Исламской Республики. «Возьмем, к примеру, Италию — 500 американских самолетов поднялись в воздух с баз США в Италии»,— напомнил он.

Кроме того, в интервью Fox News Марк Рютте рассказал о том, что президент Трамп «работает над законодательством в сфере оборонных закупок, чтобы облегчить возможность совместной работы компаний для наращивания производства, поскольку нам нужно пополнить наши арсеналы по обе стороны Атлантики». Продолжая нахваливать американского лидера, Рютте также поблагодарил его за то, что он «побуждает всех» членов НАТО увеличивать военные расходы и стремится наращивать объемы оборонного производства в США.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что министр армии США Дэниел Дрисколл требует от американского ВПК разработать в течение года более дешевые ракеты-перехватчики для систем ПВО. Как заявил Дрисколл, конфликты на Украине и вокруг Ирана обнажили недостатки существующей системы закупок вооружений, при которой ставка делается на дорогостоящие ракеты. По информации Bloomberg, новая инициатива также предусматривает создание сети более чем из 20 стран для расширения производства и упрощения интеграции вооружений с американскими силами.

«И НАТО, и Европейский союз наращивают взносы в свою военную промышленность, переориентируют гражданское производство на военное, как это делает автомобильный сектор Германии, например. В Соединенных Штатах то же самое наблюдается»,— обратил внимание на эту проблему глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии.

Комментируя миссию Рютте в Вашингтоне, газета The New York Times со ссылкой на постпредов стран НАТО при альянсе отмечает, что он будет преследовать три цели: «обеспечить полноценное участие Трампа и США в НАТО, подтолкнуть Европу и Канаду к увеличению военных расходов, а также обеспечить продолжение поддержки Украины со стороны США и союзников».

По словам источников издания, Рютте озабочен тем, чтобы США продолжали предоставлять Украине разведданные и продавать вооружения европейским странам по программе PURL.

Кроме того, The New York Times напоминает о личной химии, существующей между Трампом и Рютте, который ранее любовно назвал действующего президента США «папочкой».

Как отмечает издание, Рютте получил пост генсека НАТО отчасти из-за своего умения вести диалог с Трампом. Способность выступать умелым коммуникатором с Вашингтоном Рютте, в частности, продемонстрировал во время обострения конфликта вокруг Гренландии, когда Трамп заявлял о намерении получить контроль над ее территорией и не исключал применения силы против Дании, союзника по НАТО. «Мы не можем помочь вам, если вы хотите захватить Гренландию. Но мы можем помочь вам с безопасностью»,— заявил тогда Рютте Трампу.

Для России ключевой вопрос состоит в том, удастся ли генсеку НАТО в ходе встреч с Трампом в Вашингтоне, а после этого на саммите альянса в Анкаре убедить его окончательно отвернуться от России и присоединиться к европейским союзникам в поддержке Украины, тем самым окончательно отказавшись от договоренностей президентов США и России в Анкоридже.

«Мы видим в действиях администрации США по факту определенный отход от базовых пониманий, которые были достигнуты президентами России и США без малого год назад в Анкоридже. И определенное сближение линии Вашингтона с наиболее оголтелой антироссийской политикой, проводимой ближайшими союзниками США в Европе»,— констатировал 23 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях XII Международного форума «Примаковские чтения».

Сергей Строкань