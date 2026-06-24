В Ульяновской области с компании требуют возместить 49,95 млн рублей за вред почвам

Росприроднадзор направил в ООО «Земстрой» требование о добровольном возмещении вреда, причиненного почвам в Ульяновской области. По итогам проверки специалисты рассчитали размер экологического ущерба — 49,95 млн руб. Об этом сообщает управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям.

Как уточняют в ведомстве, в мае прошлого года инспекторы во время выездной проверки обнаружили на земельных участках навал смешанных твердых коммунальных и строительных отходов с грунтом. Общая площадь загрязнения составила более 7,5 тыс. кв. м. Отобранные пробы почвы показали превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ.

В Росприроднадзоре уточняют: если компания в установленный срок не компенсирует вред добровольно, то ведомство будет добиваться взыскания ущерба через суд.

Руфия Кутляева