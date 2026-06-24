В Казани снизилось число впервые выявленных случаев наркомании. Под наблюдением врачей с диагнозом «наркомания» находятся 4,6 тыс. человек, сообщила пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани снизилась заболеваемость наркоманией

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани снизилась заболеваемость наркоманией

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За прошлый год впервые диагноз был поставлен 92 пациентам, что, по мнению заместителя главного врача по медицинской части Республиканского клинического наркологического диспансера Резеды Хаевой, меньше, чем в предыдущие годы.

Отмечается, что снижению показателей способствовала системная профилактическая работа: образовательные программы в школах и вузах, проекты реабилитации, работа психологов и вовлечение молодежи в спорт и социальные инициативы.

Анна Кайдалова