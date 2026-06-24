Евгений Солнцев прибыл в ПВР Бугуруслана для встречи с пострадавшими от паводка

Губернатор Оренбургской области приехал в Бугуруслан, где уже более двух суток действует режим ЧС из-за наводнения. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Поездку Евгений Солнцев начал с посещения пунктов временного размещения, где на данный момент находится более 90 человек. Другие пострадавшие на время ЧС переехали к родственникам. Как сообщил губернатор, на данный момент только в Бугуруслане из-за паводка пострадало порядка 150 домов и еще больше приусадебных участков.

После 15:00 (+2 MSK) на территории Бугуруслана и Бугурусланского района начнут работать специальные комиссии, которым предстоит оценить причиненный имуществу ущерб. В дальнейшем местные жители смогут получить социальные выплаты до 156 тыс. руб.

Яна Вежлева