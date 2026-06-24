Консолидированный бюджет Прикамья исполнен на 38,5%

Минфин Пермского края опубликовал информацию об исполнении консолидированного бюджета региона за первое полугодие 2026 года. На 1 июня, согласно документу, доходы составили 132,7 млрд руб., что соответствует 38,5% от плана на год (345,1 млрд руб.). Это выше показателя аналогичного периода прошлого года на 10,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

Значительный объем доходов составили налоги на прибыль — 69,5 млрд руб., из них 30,4 млрд руб.— налог на прибыль организаций и 39 млрд руб.— НДФЛ. Налоги на имущество составили 11,5 млрд руб. Безвозмездные поступления в бюджет края за полгода достигли 19,2 млрд руб.

Расходы краевой казны за первое полугодие 2026 года составили 133,6 млрд руб., что соответствует 35,4% от плана. Это выше показателя первой половины 2025-го на 7,2%. На сферу образования было потрачено 42 млрд руб., на социальную политику — 26,7 млрд руб., общегосударственные вопросы — 7,7 млрд руб., национальную экономику — 27 млрд руб., ЖКХ — 6 млрд руб. Профицит бюджета за полгода составил 897,2 млн руб.