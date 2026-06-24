В Тольятти на чиновников подали в суд из-за нападения бездомного пса на ребенка

Чиновники Тольятти выплатят компенсацию морального вреда ребенку, которого покусала безнадзорная собака. Решение принял суд по иску контрольного органа. Об этом сообщила прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Надзорное ведомство провело проверку и установило, что бездомный пес напал на ребенка в Комсомольском районе города. Происшествие случилось возле железной дороги.

Мальчик получил травмы и был вынужден обратиться за помощью к медикам. Прокуратура подала в суд иск к чиновникам и потребовала компенсировать ребенку моральный вред.

В итоге суд поддержал позицию контрольного органа. Чиновники должны будут выплатить 25 тыс. рублей.

Георгий Портнов