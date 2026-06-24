В Тольятти на чиновников подали в суд из-за нападения бездомного пса на ребенка
Чиновники Тольятти выплатят компенсацию морального вреда ребенку, которого покусала безнадзорная собака. Решение принял суд по иску контрольного органа. Об этом сообщила прокуратура.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Надзорное ведомство провело проверку и установило, что бездомный пес напал на ребенка в Комсомольском районе города. Происшествие случилось возле железной дороги.
Мальчик получил травмы и был вынужден обратиться за помощью к медикам. Прокуратура подала в суд иск к чиновникам и потребовала компенсировать ребенку моральный вред.
В итоге суд поддержал позицию контрольного органа. Чиновники должны будут выплатить 25 тыс. рублей.