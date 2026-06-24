В Челябинске закроют движение на улице Тимирязева на время «Молфеста»

На улице Тимирязева в Челябинске временно перекроют движение для проведения молодежного фестиваля «Молфест». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения будут действовать с 6 до 23 часов 27 июня на улице Тимирязева на участке от Елькина до Цвиллинга. В предыдущие сутки, с 6 часов 26 июня до 6 часов 27 июня, транспорт не сможет проехать около парка Гагарина из-за «Атомного выпускного». Перекрытие коснется улицы Коммуны на участке от Энгельса до Второго Институтского переулка; Первого Институтского переулка; Второго Институтского переулка; улицы Энтузиастов от проспекта Ленина до Коммуны.

Виталина Ярховска