Звания заслуженных работников девяти сфер присвоили 45 нижегородцам

Гордума Нижнего Новгорода на пленарном заседании 24 июня одобрила присвоение званий заслуженных работников девяти сфер. Всего их получили 45 человек, включая трех чиновников, депутата, сотрудников государственных и муниципальных предприятий, а также нескольких сотрудников коммерческих организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Звание заслуженного работника дорожного хозяйства присвоили первому замдиректора департамента транспорта Вадиму Нанаеву, заместителю гендиректора областного ГУАД Александру Герасименко, гендиректору ООО «Строй-Тред» Александру Кузнецову, водителю МБУ «Дорожник» Виктору Хазову и директору МКУ «Центр лабораторных испытаний» Василию Шешменеву.

Заслуженными работниками ЖКХ стали замдиректора департамента жилья Ирина Ключева, гендиректор АО «Объединенный коммунальный оператор», зампред гордумы Дмитрий Сивохин, главный метролог и начальник управления водоснабжения этого же предприятия Олег Денисов и Алексей Крюков, а также замдиректора ООО «Процесс сервис» Ирина Обухова.

Звания заслуженного пожарного присвоили сотрудникам федеральной противопожарной службы, ГУ МЧС по Нижегородской области, ГО и ЧС Нижнего Новгорода и регионального управления по делам ГО ЧС: Михаил Гвоздкову, Михаилу Локтеву, Александру Мирашевскому, Дмитрию Панфилову и Евгению Погодину.

Заслуженными медработниками стали медсестра кардиохирургической больницы Надежда Асташина, нейрохирург детской облбольницы Виктор Земляникин, заведующий станцией скорой помощи Евгений Макаров, врач-гематолог больницы №12 Людмила Муравьева и заместитель главврача больницы №40 Николай Разумовский.

Звание заслуженного работника образования присвоили директору Нижегородского радиотехнического колледжа Ирине Кормщиковой, доценту НГТУ Елене Дубик, учителям гимназии №184, лицея №82 и гимназии №136 Галине Алешиной, Ирине Кожиной и Наталье Маркиной.

Заслуженными работниками полиции стали главный инспектор штаба регионального ГУ МВД Александр Зеленов, а также сотрудники городского УМВД: замначальника следственного управления Андрей Малыгин, начальник отдела Илья Захватов, начальник смены Вадим Коротаев и младший инспектор Дмитрий Михайлов.

Звание заслуженного соцработника получили начальник отдела финансов департамента по соцполитике Ирина Егорова, замдиректора «Молочной кухни» Наталья Баканова, начальник лагеря «Олимпийские надежды» Нина Жигалова, замдиректора управления соцзащиты Ленинского района Людмила Мошенцева и директор управления соцзащиты Советского района Светлана Соловьева.

Заслуженными деятелями культуры и искусства стали артист губернского оркестра Александр Комаров, преподаватель хорового колледжа имени Сивухина Ирина Лоос, балетмейстер муниципального центра «Буревестник» Марина Лосева, член нижегородского отделения Союза художников России Надежда Лушина и режиссер театра «Вера» Владимир Червяков.

Галина Шамберина