23 июня президент России Владимир Путин заявил о готовности к диалогу с Украиной на базе стамбульских соглашений. Возможность возобновления мирных переговоров вызвала оживленную реакцию у многих обозревателей. СМИ в Европе, Америке и Азии выразили надежду на решение конфликта дипломатическим путем и прекращение боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

The Boston Globe (Бостон, США) Проблеск надежды в войне на Украине Европейские лидеры рассматривают возможность назначения посланника в Москву. Это был бы долгожданный шаг. Во время войны никогда не стоит терять связь с противником. Тем не менее последние четыре года европейские лидеры придерживаются жесткой политики отказа от разговоров с российскими лидерами и дипломатами. Это всегда было неразумно, но сегодня это опаснее, чем когда-либо. Напряженность между Россией и ее врагами в Европе — Украиной, НАТО и Европейским союзом — достигает новых высот. Эскалация конфликта поднимает очевидный вопрос: при столь далеких позициях сторон, какой смысл Европе наконец соглашаться на переговоры с Кремлем? Ответ может заключаться в том, что по мере обострения конфликта усталость от войны сказывается на обеих сторонах. Европейский посланник мог бы изучить, какие возможности может открыть такое сближение. Две фигуры, которые упоминались в качестве возможных европейских посланников, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, являются опытными и мудрыми прагматиками. Отправка любого из них в Москву могла бы стать началом мирного процесса. США, вновь увязшие в ближневосточном конфликте и, возможно, готовящие новую интервенцию на Кубе, похоже, потеряли интерес к войне на Украине. Европейская миссия в Москву могла бы помочь смягчить этот кризис или по крайней мере уменьшить вероятность войны НАТО—Россия. Это вселило бы проблеск надежды в мрачнеющую геополитическую картину Европы.

Turkiye Today (Стамбул, Турция) Путин призвал к проведению переговоров на основе стамбульских соглашений 2022 года Президент России Владимир Путин призвал к возобновлению мирных переговоров с Украиной, опираясь на два дипломатических ориентира — переговоры в Стамбуле в 2022 году и ситуацию на поле боя на данный момент. Это показывает намерения Москвы диктовать свои условия для любого урегулирования. Путин заявил, что Россия готова к возобновлению дипломатии, но настоял на том, что любые будущие переговоры должны отражать реалии конфликта на данный конкретный момент, а также учитывать принципы, оформленные саммитом в Анкоридже с участием президента США Дональда Трампа в августе 2025 года.

The Times of India (Мумбай, Индия) Путин обрушился с гневной речью на Зеленского из-за ударов Украины вглубь России Президент России Владимир Путин объявил, что Москва сохраняет готовность к мирным переговорам с Украиной, но только на основе соглашений, достигнутых в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году, и обсуждений с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже в 2025 году. Путин также обвинил Украину в эскалации ударов вглубь России с целью усилить переговорную позицию в преддверии будущих переговоров. Российский лидер заявил, что Киев наносит удары по гражданской инфраструктуре, объектам энергетики и туристическим хабам, потому что теряет позиции на поле боя. Эти заявления прозвучали на фоне продолжающихся боев, что вызывает вопросы о том, сможет ли дипломатия положить конец этой войне.

Courrier International (Париж, Франция) Для урегулирования украинского конфликта Москва не сможет обойтись без американцев и европейцев Великобритания, Франция и Германия выдвинули пять условий для переговоров с Россией о прекращении российско-украинского конфликта. Характер этих условий или их приемлемость для Российской Федерации не имеют особого значения. Важно, что эти три страны сочли возможным их сформулировать, и их не отговорили ни аппарат ЕС, который неоднократно заявлял, что Европа должна говорить с Россией единым голосом, ни Дональд Трамп, который с начала своего второго срока обещал в кратчайшие сроки установить мир между Москвой и Киевом. Молчание Брюсселя понятно: не получилось найти никого, с кем Кремль был бы готов что-либо обсуждать. После нескольких встреч по этому вопросу в Брюсселе внутри ЕС четко выработалась единая позиция — не предлагать на эту роль верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас. Слишком радикальная, она думает только о будущем своей карьеры в Эстонии, где малейшая уступка России окончательно исключит ее из политической жизни.

Подготовили Алена Миклашевская, Екатерина Наумова, Евгений Хвостик