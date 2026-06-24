В Оренбуржье в муниципалитет вернули незаконно приобретенные участки в СНТ

В Оренбургской области суд удовлетворил требование прокуратуры Оренбургского района признать недействительными договоры купли-продажи участков в СНТ и применить последствия недействительности сделки, вернуть земли в муниципальную собственность. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, ряд граждан незаконно приобрели шесть земельных участков в СНТ, находящихся в муниципальной собственности. Сделали они это « путем необоснованного принятия в члены СНТ аффилированных лиц, не намеренных пользоваться и распоряжаться землей, для последующего дробления и перепродажи наделов». Граждане купили участки по 80 тыс. руб. Рыночная стоимость земли превысила 6 млн руб.

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело. Прокуратура района продолжит исковую работу по возврату в муниципальную собственность незаконно полученных земельных участков.

Руфия Кутляева