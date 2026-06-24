Для пострадавших от паводка в Бугуруслане утвердили выплаты до 156 тыс рублей

С 24 июня в Бугуруслане и Бугурусланском районе Оренбуржья начнет работать комиссия по оценке ущерба от подтоплений. Об установленных выплатах сообщает местная администрация.

Специалисты будут фиксировать факт утраты имущества, чтобы пострадавшие от ЧС получили социальные выплаты. За частично утраченное имущество один человек может получить 78,3 тыс. руб., за полностью утраченное имущество — 156,7 тыс. руб. Дополнительно жителям готовы предоставить единовременную материальную помощь в 15,6 тыс. руб. на одного человека. Для получения средств пострадавшие могут обратиться в МФЦ или зайти на «Госуслуги».

Сегодня, по словам администрации, на улицы Бугуруслана выйдут волонтеры, чтобы расчистить водостоки и водоканалы от мусора. Всем пострадавшим обещали передать продукты первой необходимости.

Яна Вежлева