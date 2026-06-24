Новым вице-мэром Уфы стал экс-сотрудник администрации главы Башкирии

49-летний Искандар Саньяров назначен заместителем главы администрации Уфы. На этом посту он будет курировать вопросы молодежной политики, гражданского общества, спорта и кадров, сообщает пресс-служба мэрии.

Господин Саньяров стал первым чиновником городской администрации, назначенным после прихода Рустама Шарипова на пост исполняющего обязанности сити-менеджера. До этого за взаимодействие с молодежью и институтами гражданского общества в мэрии отвечал Рустам Хазиев, курировавший эти сферы с октября 2025 года.

Искандар Саньяров родился в Кармаскалинском районе. Карьеру начал в средней школе, где работал учителем истории и завучем. В разные годы он был главным специалистом отдела по гуманитарным вопросам и замначальника информационно-аналитического отдела мэрии Уфы, возглавлял такой же отдел в администрации Октябрьского района города.

Государственная служба господина Саньярова связана с администрациями президента и главы Башкирии. Некоторое время он был главным консультантом информационно-аналитического отдела президентской администрации, главным советником отдела по работе с муниципалитетами в администрации главы республики. Последние 10 лет будущий вице-мэр занимал должность заместителя начальника управления главы Башкирии по работе с районами и городами.

Идэль Гумеров