Врачи в Удмуртии провели операцию по удалению редкой аневризмы

Врачи РКБ №1 в Удмуртии провели операцию по удалению редкой патологии — аневризмы подключичной артерии. Как сообщили в минздраве республики, патология встречается в 1% случаев развития заболевания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минздрав Удмуртии Фото: минздрав Удмуртии

«Аневризмы чаще всего развиваются на артериях, обеспечивающих кровоснабжение внутренних органов, на сосудах сердца. Аневризмы подключичной артерии крайне редко встречаются в клинической практике и представляют серьезную угрозу из-за риска внезапного разрыва. Наша задача заключалась не просто в удалении “мешка”, но и в реконструкции сосуда для полноценного функционирования руки пациентки»,— рассказал врач-хирург Вячеслав Семенюта.

65-летняя пациентка обратилась к врачам с жалобами на пульсирующее образование в области шеи. Томография показала патологическое расширение сосуда размерами 5 см в длину и 4 см в ширину — аневризму подключичной артерии. Как пояснили специалисты, симптомы при такой патологии отсутствуют вплоть до осложненией — тромбоза или разрыва, который приводит к «массивному внутреннему кровотечению».

Сосудистые хирурги 1 РБК Вячеслав Семенюта и Диана Мурадова провели операцию. Они выполнили иссечение аневризмы с восстановлением естественной анатомии артерии и сохранением кровотока. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей и проходит курс реабилитации.

Карина Пырина