АвтоВАЗ начал выпуск бамперов для Lada Azimut

На АвтоВАЗе стартовало производство бамперов для нового кроссовера Lada Azimut с использованием крупнейшей пресс-формы в истории завода. Вес литьевой оснастки достигает 40 тонн. Полный цикл изготовления одной детали занимает 77 секунд. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В процессе отладки технологии было изготовлено около 500 тестовых изделий. Процесс отливки полностью автоматизирован: полимер нагревается до температуры свыше 200 °C и подается в пресс-форму под давлением, затем следуют охлаждение и съем готовой детали. Оператор в процесс не вмешивается.

Кроме того, для Lada Azimut модернизировали и этап окраски: прописана новая программа для окрасочных роботов. В линию встроена дополнительная рампа обдува деталей сжатым воздухом.

Также изменена методика сборки: она стала модульной. На конвейер бампер поступает в виде крупного сборочного узла весом до 18 кг. В его состав входят светотехника, система безопасной парковки, щитки распределения воздушных потоков и декоративные элементы .

Производство Lada Azimut на АвтоВАЗе запланировано на сентябрь 2026 года. Продажи модели начнутся в четвертом квартале 2026 года.

Георгий Портнов