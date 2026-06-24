В Самарской области в мае годовая инфляция замедлилась до 6,59%

В Самарской области в мае этого года цены снизились на 0,36% к апрелю. Годовая инфляция замедлилась и составила 6,59%. Показатель выше, чем в целом по стране — 5,31%, сообщает отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В мае цены на продукты питания и непродовольственные товары снизились. Снизились цены на плодоовощи, особенно на огурцы, помидоры и сладкий перец. Во многом это связано с сокращением затрат на обогрев и освещение теплиц по мере увеличения светового дня и установления теплой погоды. Также сказался рост производства тепличной продукции. Укрепление рубля привело к снижению стоимости импортных фруктов.

Сильнее всего подешевели одежда и обувь. Также снизились цены на трикотажные и галантерейные изделия. В условиях сдержанного спроса продавцы распродавали остатки прошлогодних коллекций, освобождая место для новых поступлений. Подорожало моторное топливо.

Услуги в мае подорожали. Выросли цены на услуги внутреннего туризма. Повышение спроса на отдых с началом сезона отпусков привело к увеличению стоимости путевок по стране. При этом стал доступнее отдых за границей. В мае рубль продолжил укрепляться, поэтому цены на путевки по ряду зарубежных направлений снизились (в Китай, Египет, отдельные страны Юго-Восточной и Средней Азии).

Руфия Кутляева