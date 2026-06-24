Прокуратура помогла пермскому Герою России отменить кредитный договор, заключенный мошенниками

Прокуратура Ленинского района Перми добилась отмены кредитного договора, заключенного мошенниками от имени участника специальной военной операции, Героя Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что злоумышленники с использованием персональных данных военнослужащего и без его согласия произвели верификацию в банковском приложении. Получив доступ к личному кабинету, они оформили кредит, а поступившие на счет 53 тыс. руб. похитили. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ход расследования которого контролируется.

После вмешательства прокуратуры кредитный договор был аннулирован, из бюро кредитных историй исключена запись о наличии соответствующих обязательств.