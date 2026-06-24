Частные дома в Челябинской области подорожали на 3% за полгода
В Челябинской области по итогам первого полугодия 2026 года средняя стоимость частного дома выросла на 3% и достигла более 6 млн руб. По темпам роста регион опередил общероссийский показатель, который составил всего 1,7%, сообщает портал «Мир квартир». В целом по России средняя стоимость частного дома составила 7,63 млн руб.
Согласно исследованию, цены на частные дома выросли в 61 регионе. Наиболее заметный рост отмечен в Магаданской области — 11,7%, Чукотском автономном округе — 10,2%, Забайкальском крае — 9,1% и Хабаровском крае — 7,6%. В десятку лидеров также вошли Курганская область — 7,1%, Нижегородская область— 6,8%, Белгородская область — 6,5%, Курская область — 6%, и Тамбовская область — 5,7%.
В то же время в 24 регионах было зафиксировано снижение стоимости частных домов. В Вологодской области цена снизилась на 6,5%. На 4,1% подешевели дома в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Хакасия, в Якутии на 3,6%, в Карелии и Ярославской области на 3,3%.
Столица попала в список регионов с умеренным снижением цен. В Москве стоимость частных домов стала ниже на 1,7%, а в Московской области — на 2,6%. При этом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области цены продолжили умеренный рост — на 1,1% и 1,2% соответственно.
«Как видим, наибольший рост цен на дома идет там, где действуют государственные льготные программы для строительства и приобретения таких объектов, прежде всего „Дальневосточная ипотека“ под 2% и „Дальневосточный гектар“. А также в Курской и Белгородской областях, где гражданам, чье жилье пострадало от военных действий, выдают целевые выплаты и кредиты по льготной ставке. Там, где нет стимулирующих мер, прирост весьма скромный, а в столичном регионе зафиксировано даже падение стоимости домов. Это говорит о том, что текущая экономическая ситуация не позволяет людям приобретать такие дорогостоящие активы. Для сравнения: за I полугодие 2025 года средняя цена индивидуального домовладения выросла на 2,8%, а квадратного метра — на 3,4%. Тенденция замедления роста налицо. Полагаем, что такое положение дел будет сохраняться до тех пор, пока макроэкономические показатели не пойдут вверх»,— отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.