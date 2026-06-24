Частные дома в Челябинской области подорожали на 3% за полгода

В Челябинской области по итогам первого полугодия 2026 года средняя стоимость частного дома выросла на 3% и достигла более 6 млн руб. По темпам роста регион опередил общероссийский показатель, который составил всего 1,7%, сообщает портал «Мир квартир». В целом по России средняя стоимость частного дома составила 7,63 млн руб.

Согласно исследованию, цены на частные дома выросли в 61 регионе. Наиболее заметный рост отмечен в Магаданской области — 11,7%, Чукотском автономном округе — 10,2%, Забайкальском крае — 9,1% и Хабаровском крае — 7,6%. В десятку лидеров также вошли Курганская область — 7,1%, Нижегородская область— 6,8%, Белгородская область — 6,5%, Курская область — 6%, и Тамбовская область — 5,7%.

В то же время в 24 регионах было зафиксировано снижение стоимости частных домов. В Вологодской области цена снизилась на 6,5%. На 4,1% подешевели дома в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Хакасия, в Якутии на 3,6%, в Карелии и Ярославской области на 3,3%.

Столица попала в список регионов с умеренным снижением цен. В Москве стоимость частных домов стала ниже на 1,7%, а в Московской области — на 2,6%. При этом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области цены продолжили умеренный рост — на 1,1% и 1,2% соответственно.

«Как видим, наибольший рост цен на дома идет там, где действуют государственные льготные программы для строительства и приобретения таких объектов, прежде всего „Дальневосточная ипотека“ под 2% и „Дальневосточный гектар“. А также в Курской и Белгородской областях, где гражданам, чье жилье пострадало от военных действий, выдают целевые выплаты и кредиты по льготной ставке. Там, где нет стимулирующих мер, прирост весьма скромный, а в столичном регионе зафиксировано даже падение стоимости домов. Это говорит о том, что текущая экономическая ситуация не позволяет людям приобретать такие дорогостоящие активы. Для сравнения: за I полугодие 2025 года средняя цена индивидуального домовладения выросла на 2,8%, а квадратного метра — на 3,4%. Тенденция замедления роста налицо. Полагаем, что такое положение дел будет сохраняться до тех пор, пока макроэкономические показатели не пойдут вверх»,— отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Арсений Кузьмин