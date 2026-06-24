14 мигрантов выдворят из РФ после рейдов силовиков в Удмуртии

14 иностранцев выдворят из РФ из-за нарушений миграционного законодательства в Удмуртии. Их выявили во время рейдов полиции при силовой поддержке ОМОН «Барс» и СОБР «Соболь», сообщили в управлении Росгвардии по республике. Всего к ответственности привлечено 216 лиц.

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В ходе рейда сотрудники органов выявили, что 52 иностранца работали в Удмуртии нелегально, а 97 нарушили правила пребывания в РФ. Общая сумма наложенных штрафов превысила 620 тыс. руб. В отношении 34 мигрантов принято решение о запрете на въезд.

Правоохранители также выявили факты фиктивной постановки мигрантов на учет по месту пребывания. Как добавили в МВД по Удмуртии, по этим эпизодам возбуждено восемь уголовных дел.

Напомним, 11 иностранцев выдворили из страны после рейдов полиции против незаконной миграции в Удмуртии в марте.

Карина Пырина