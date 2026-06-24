В Кировской области продолжают устранять последствия сильных дождей. Закрыт для движения участок трассы Киров — Кирово-Чепецк — Зуевка — Фаленки на 114-м километре, где в районе реки Полынки размыло дорогу, сообщает пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области из-за дождей закрыты несколько дорог и задержаны поезда

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Кировской области из-за дождей закрыты несколько дорог и задержаны поезда

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также на трассе Зуевка — Богородское — Уни — Фаленки из-за перелива воды через проезжую часть ограничили проезд. Подтопленным остается и участок дороги Кирс — Белая Холуница, объезд организовали через Омутнинск.

Приступить к восстановлению некоторых участков пока не позволяет высокий уровень воды.

Из-за непогоды произошел подмыв железнодорожного пути на перегоне Зуевка — Коса. В результате задержаны несколько пассажирских поездов, в том числе рейсы Москва — Чита и Москва — Серов.

Анна Кайдалова