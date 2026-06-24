«Новые люди» выдвинули в губернаторы Ульяновской области владелицу автосервиса

Ульяновское региональное отделение партии «Новые люди» на своей конференции, состоявшейся вечером в минувший вторник, выдвинуло кандидатом в губернаторы Ульяновской области члена партии Юлию Ясайтис. Об этом реготделение партии сообщило на своей официальной странице соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как отмечает реготделение, Юлия Ясайтис — предприниматель и многодетная мама (трое детей), «создала с нуля сеть автосервисов “ФиксФокс Сервис”». Также в партии отмечают, что Юлия Ясайтис «руководит партийным проектом комитета “Семья”», помогла открыть школу в отдаленном поселке (в каком — не сказано.— “Ъ”), поддержала возрождение сельского храма с 300-летней историей (какого храма и где, также не сообщается). Секретарь реготделения НЛ Юрий Белоусов при этом отметил, что партия выбирала «не удобную фамилию, а человека, который уже доказал делом, что умеет добиваться результата».

Ранее господин Белоусов сообщал «Ъ-Волга», что кандидатом в губернаторы реготделение обязательно выдвинет человека из Ульяновской области. Между тем, по данным «Ъ-Волга», опубликованным год назад облизбиркомом, Юлия Ясайтис родилась в Ульяновске в декабре 1984 года (ей сейчас 41 год), но проживает в селе Каймары Республики Татарстан. Имеет высшее образование (окончила Чувашский государственный университет). Является индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Татарстане. По данным ЕГРЮЛ, она также является владелицей и директором ООО «Грин-ТС», зарегистрированного в селе Кошки-Новотимбаево Тетюшского района Республики Татарстан (ОКВЭД — обработка металлов, торговля автомобилями и запчастями). Предприятие автосервиса «ФиксФокс сервис» не имеет статуса юрлица, фактически это торговая марка индивидуального предпринимателя. По данным геоинформационной системы «2ГИС», пока есть только один пункт «ФиксФокс сервис» — в Новом Городе Заволжского района Ульяновска. В 2025 году Юлия Ясайтис была кандидатом в депутаты гордумы Ульяновска по 18 округу, но проиграла.

Сергей Титов, Ульяновск