В Кировской области в День молодежи запретят продажу алкоголя
В Кировской области 27 июня, в День молодежи, будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Об этом сообщал пресс-центр Правительства республики.
В Кировской области в День молодежи запретят продажу алкоголя
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Ограничение распространяется на розничную продажу спиртного в магазинах.
За нарушение правил продажи алкоголя предусмотрены штрафы: для должностных лиц — до 40 тыс. руб., для юридических лиц — до 300 тыс. руб.