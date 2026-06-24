В Кировской области 27 июня, в День молодежи, будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Об этом сообщал пресс-центр Правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области в День молодежи запретят продажу алкоголя

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Кировской области в День молодежи запретят продажу алкоголя

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничение распространяется на розничную продажу спиртного в магазинах.

За нарушение правил продажи алкоголя предусмотрены штрафы: для должностных лиц — до 40 тыс. руб., для юридических лиц — до 300 тыс. руб.

Анна Кайдалова