«Ланцеты» ижевского производства начали применять на Африканском континенте

Военнослужащие африканского корпуса Минобороны РФ начали применять разведывательно-ударные комплексы «Ланцет» производства ижевской компании Zala. Кадры удара со ссылкой на ANNA News опубликовала пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт ZALA Aero Фото: Официальный сайт ZALA Aero

«Пикап радикалов был обнаружен в регионе Томбукту с помощью разведывательного БПЛА Zala Z-16. Боевики вели наблюдение за военными объектами. По машине противника был запущен барражирующий боеприпас “Ланцет”, автомобиль уничтожен»,— говорится в сообщении.

Группа компаний Zala Aero (ООО «ЦСТ») — ижевский производитель беспилотной авиационной техники. На рынке с 2004 года. Доля общества в 51% принадлежит конструктору Александру Захарову, в 49% — оборонному концерну «Калашников». Предприятие известно по боеприпасу «Ланцет», применяемому в зоне СВО.