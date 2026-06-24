В Оренбурге оштрафовали домохозяйку за съемку последствий атаки БПЛА

Мировой суд Дзержинского района Оренбурга вынес решение по административному делу в отношении женщины, которая снимала последствия атаки БПЛА в городе. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жительница дома на ул. Волгоградской, следует из материалов дела, 12 мая сняла на видео последствия падения обломков БПЛА и выложила его в Telegram. Запись позволяла определить место атаки и факт поражения объекта, что нарушает запрет губернатора Оренбургской области от 29 июля 2025 года № 324-УК.

Во время дачи показаний женщина заявила, что является домохозяйкой, в тот день она услышала взрыв и вышла на балкон, откуда заметила черный столб дыма. Оренбурженке показалось, что произошел пожар из-за взрыва газового котла. Тогда она решила выложить происходящее в сеть, чтобы рассказать местным жителям о происходящем. Узнав, что на самом деле на ее запись попали последствия атаки БПЛА, женщина сразу же удалила материалы из чата.

Суд признал ее виновной и назначил административный штраф в размере 3 тыс руб. Постановление не вступило в законную силу.

Яна Вежлева