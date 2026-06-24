В Самарской области частные дома за полгода подорожали на 3,7%

За первое полугодие этого года на территории Самарской области цены на частные дома возросли на 3,7%. Средняя стоимость дома в регионе составляет 7 млн руб., сообщает портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В соседней Оренбургской области прирост цен в первом полугодии на частные дома составил 0,1%. Средняя стоимость объекта — 5,8 млн руб. В Ульяновской области средняя стоимость частных домов, наоборот, снизилась — на 1,3% и составила 4,5 млн руб.

В целом по стране цена частного дома увеличилась за полгода на 1,7%, средний объект на этом рынке стоит 7,6 млн руб. Кв. м дома подорожал на 2,3%, до 68,7 тыс. руб. Предложение за 6 месяцев выросло на 7%.

Руфия Кутляева