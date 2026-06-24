Директор волгоградского ООО «ВСП Групп» получил срок за присвоение бюджетных средств

Волгоградский суд признал виновным директора ООО «ВСП Групп» Сергея Камнева в пособничестве в присвоении бюджетных средств (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Бизнесмена приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима и обязали вернуть 3,1 млн руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгоградский суд признал директора ООО пособником в хищении бюджетных средств

Фото: Марина Окорокова Волгоградский суд признал директора ООО пособником в хищении бюджетных средств

Фото: Марина Окорокова

По данным суда, МАУ «Современные городские технологии» и «ВСП Групп» заключили договор на поставку детской игровой площадки за 6 млн руб. в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». При этом контракт с ООО как с единственным поставщиком, минуя конкурентные процедуры, был подписан при пособничестве замруководителя госучреждения (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство).

Подсудимый нанял подрядчика на поставку, монтаж и сборку площадки за 2,8 млн руб. После этого он снял с расчетного счета «ВСП Групп» 3,2 млн руб. и передал их заместителю руководителя МАУ. Суд квалифицировал эти действия как хищение путем присвоения. Приговор не вступил в законную силу.

В Волжском городском суде также рассматривается дело замруководителя МАУ «СГТ» Сергея Петрова. Как сообщает ИА «Высота 102», чиновника обвиняют в присвоении или растрате в особо крупном размере, в покушении на получение взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и нескольких эпизодах взятки.

ООО «ВСП Групп» было зарегистрировано в апреле 2019 года в Волгограде. Основной вид деятельности компании — деятельность учреждений культуры и искусства. Директором ООО с 3 апреля 2020 года является Сергей Камнев. 26 марта 2025 года «ВСП Групп» было ликвидировано.

Марина Окорокова