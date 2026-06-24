Подросток погиб в ДТП в горном районе Башкирии

В ночь на 24 июня в автомобильной аварии на дороге Белорецк — Учалы — Миасс погибли два пассажира BMW, в том числе 15-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным ведомства, водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась.

Водитель и два пассажира доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшем смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Идэль Гумеров