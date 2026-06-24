Астраханца осудили на 12 лет за развратную переписку с несовершеннолетними

Суд в Астрахани приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Мужчину признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 135 УК РФ, сообщили в региональном УМВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 12 лет колонии дали астраханцу за интимную переписку с девочками

Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда 12 лет колонии дали астраханцу за интимную переписку с девочками

Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда

По оперативным данным, 46-летний астраханец с 2022 по 2023 год переписывался в соцсетях с девочками 2007 и 2009 годов рождения. Фигурант предлагал им вступить с ним в половую связь, используя грубую интимную лексику.

Личность осужденного установили сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью УМВД России по Астраханской области.

Марина Окорокова