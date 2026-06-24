У председателя Контрольно-счетной палаты Башкирии появится новый заместитель
Аудитор Владимир Малков может стать заместителем председателя Контрольно-счетной палаты Башкирии. На этот пост его Курултаю Башкирии предложил глава региона Радий Хабиров.
23 июня кандидатуру господина Малкова рассмотрел парламентский комитет по государственному строительству и местному самоуправлению. Также депутаты поддержали назначение на должность аудитора палаты Сергея Зеленкина: его кандидатуру так же выдвинул глава Башкирии.
Окончательное решение о назначениях в КСП Башкирии депутаты примут на заседании Курултая 25 июня.
Сейчас заместителем председателя КСП Башкирии является Рахимьян Гумеров.
По данным сайта главы Башкирии, Сергей Зеленкин — заведующий контрольно-аналитическим отделом управления делами главы Башкирии