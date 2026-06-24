В Прикамье частные дома подорожали почти на 3% за полгода

За шесть месяцев 2026 года в Пермском крае частные дома выросли в цене на 2,9%. Средняя стоимость такого объекта в регионе составила 5,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба портала «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В целом по стране цена частного дома увеличилась за полугодие на 1,7%, и теперь средний объект на этом рынке стоит 7,6 млн руб. Квадратный метр дома подорожал на 2,3%, до 68,7 тыс. руб. При этом предложение за этот же период выросло на 7% по стране.

Самый интенсивный рост цен на домовладения отмечен в Магаданской области (+11,7%), Чукотском АО (+10,2%), Забайкальском (+9,1%) и Хабаровском (+7,6%) краях, Курганской (+7,1%), Нижегородской (+6,8%) областях, республике Ингушетия (+6,6%), а также в Белгородской (+6,5%), Курской (+6%) и Тамбовской (+5,7%) областях.

Снизилась стоимость индивидуального жилья более всего в Вологодской области (–6,5%), Ямало-Ненецком АО (–4,1%), республиках Хакасия (–4,1%), Якутия (–3,6%), Карелия (–3,3%), Ярославской области (–3,3%), Мордовии (–3%). В Москве и Подмосковье коттеджи и дачи подешевели на 2,6%. В Санкт-Петербурге, наоборот, прирост положительный (+1,1%), как и в Ленинградской области (+1,2%).