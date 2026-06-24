В Оханске начнут взимать туристический налог

Дума Оханского округа приняла постановление о введении на территории муниципалитета туристического налога. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Взимать налог будут с организаций и физлиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах.

Размер налога в 2027 году составит 1% от стоимости услуг по размещению, в 2028 году он вырастет до 2%, в 2029 году — 3%, в 2030 году — 4%, а с 2031 года станет 5%. При этом налог не будет применяться при предоставлении услуг несовершеннолетним.

По расчетам администрации округа, в 2027 году туристический налог принесет в местный бюджет 900 тыс. руб.