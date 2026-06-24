Губернатор Олег Мельниченко сообщил о ночной атаке БПЛА на Пензу

Вражеские дроны атаковали Пензу ночью 24 июня. Глава региона Олег Мельниченко в своих соцсетях сообщил об успешном уничтожении БПЛА в пригороде областного центра.

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«На месте падения обломков работают специалисты служб экстренного реагирования. Пострадавших и разрушений нет», — отметил губернатор и поблагодарил военнослужащих за четкую слаженную работу.

Господин Мельниченко также напомнил пензенцам о предусмотренной законом ответственности за съемку и распространение фото и видео, где видны полет или место падения БПЛА.

По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 323 украинских беспилотника самолетного типа.

Марина Окорокова