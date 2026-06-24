Глава Чувашии поздравил жителей с Днем Республики

Глава Чувашии Олег Николаев поздравил жителей с Днем Республики, отметив, что Чувашия является не только землей, но и местом, где сохраняются традиции, растут новые поколения и строится будущее. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Господин Николаев подчеркнул, что в Год дружбы народов в Чувашии и Год единства народов в России особое значение имеют согласие, взаимное уважение и сплоченность жителей.

Он поблагодарил жителей за труд и вклад в развитие региона, пожелав здоровья, благополучия, мира и добра.

Анна Кайдалова