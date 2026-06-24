В Самарской области УК не доплатила поставщику воды 1,4 млн рублей

Прокуратура Ставропольского района добилась возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц управляющей компании, которая на протяжении 14 месяцев не перечисляла ресурсоснабжающей организации средства за холодное водоснабжение. Суммарная задолженность составила 1,4 млн руб., тогда как платежи от собственников жилья поступали регулярно, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как установила проверка, между УК и поставщиком ресурса действовал договор на холодное водоснабжение девяти многоквартирных домов. Обязательства по оплате заказчик не исполнял с января 2025 года по март 2026 года. При этом жильцы вносили плату за коммунальную услугу в полном объеме, но собранные деньги на счета ресурсоснабжающей организации не попали.

Действия руководства компании квалифицированы по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения). Материалы прокурорской проверки переданы в органы предварительного расследования, который постановили возбудить уголовное дело.

Прокуратура района поставила ход расследования на контроль.

Георгий Портнов