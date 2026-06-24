Дмитрий Кугрышев остается в хоккейной «Ладе»

Нападающий Дмитрий Кугрышев подписал одностороннее соглашение с «Ладой» на сезон-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Романов, Коммерсантъ Фото: Александр Романов, Коммерсантъ

Нападающий провел за «Ладу» 198 матчей и набрал 101 (35+66) очко. В составе тольяттинской команды форвард преодолел отметку в 850 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). За все время выступления в лиге форвард провел 891 игру, забросил 176 шайб и отдал 264 передачи.

Состав «Лады» также пополнил вратарь Никита Подскребалин. На его счету 19 матчей в КХЛ в составе «Металлурга» и «Трактора», 91,6% отраженных бросков с коэффициентом надежности 2,51.

Соглашение с новичком рассчитано на два года носит и двухсторонний характер.

Андрей Сазонов