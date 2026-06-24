Четыре онлайн-сервиса для бизнеса: как быстро узнать начисления и оплатить электроэнергию

Своевременный контроль начислений помогает бизнесу избежать просрочек и оперативно планировать расходы. Чтобы предприниматели могли получать всю необходимую информацию без посещения офиса и дополнительных запросов специалистам, ООО «Уралэнергосбыт» развивает цифровые сервисы для дистанционного взаимодействия.

Сегодня юридические лица в режиме онлайн могут узнать сумму начислений, получить платежные документы, передать показания приборов учета и произвести оплату. Для этого компания предлагает сразу несколько удобных каналов обслуживания:

официальный сайт компании,

личный кабинет для юридических лиц,

электронная рассылка,

чат поддержки юридических клиентов в MАХ.

Самый быстрый способ узнать текущую задолженность – воспользоваться специальным сервисом на сайте компании. Для этого достаточно ввести номер договора энергоснабжения. Система отобразит актуальную информацию о начислениях, задолженности и пенях. При необходимости можно получить подробную расшифровку начислений и сформировать QR-код для оплаты электроэнергии и пени.

Более широкие возможности доступны в личном кабинете юридических лиц. Сервис позволяет не только контролировать состояние расчетов, но и передавать показания приборов учета, просматривать платежные документы и акты сверки, оплачивать начисления, а также направлять обращения специалистам компании и получать ответы в электронном виде.

Для удобства клиентов ООО «Уралэнергосбыт» ежемесячно направляет информацию о начислениях по электронной почте и через системы электронного документооборота. Клиенты получают платежные документы за потребленную электроэнергию, напоминания о необходимости оплаты, сведения о произведенных платежах и текущей задолженности. В электронных письмах также размещаются QR-коды для быстрой оплаты начислений.

Еще один способ контролировать расчеты – использовать канал поддержки в MАХ. Пользователи могут получать уведомления о новых начислениях, запрашивать платежные документы и акты сверки, отслеживать задолженность, а также оплачивать электроэнергию онлайн. Кроме того, сервис позволяет объединить несколько договоров в одном профиле и получать информацию по каждому из них. В ближайшее время появится функционал по обращениям к специалистам компании с получением ответа.

Оплатить электроэнергию также можно через банковские сервисы. Для удобства клиентов организован обмен актуальными данными между ООО «Уралэнергосбыт» и крупнейшими банками региона. При этом компания рекомендует внимательно заполнять назначение платежа. Если оплата производится по реквизитам ООО «Уралэнергосбыт», необходимо обязательно указывать номер договора энергоснабжения. Это позволяет оперативно идентифицировать платеж и корректно отразить его на договоре клиента.

Развитие цифровых сервисов позволяет юридическим лицам получать всю необходимую информацию о начислениях и расчетах в удобном формате, сокращает время на решение текущих вопросов, способствует своевременному исполнению обязательств по оплате электроэнергии и снижению риска роста дебиторской задолженности, повышая прозрачность взаимодействия с гарантирующим поставщиком.

ООО «Уралэнергосбыт»