Жителя Ульяновска приговорили за госизмену к 15 годам лишения свободы

В Центральном окружном военном суде огласили приговор, вынесенный 20-летнему жителю Ульяновска, признанному виновным в госизмене в форме шпионажа в интересах спецслужб Украины (ст. 275 УК РФ, от 12 до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы), а также в содействии террористической деятельности в форме организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ, от 12 до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы). Об этом в среду сообщило управление ФСБ по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Преступная деятельность обвиняемого была пресечена УФСБ России по Ульяновской области в июне 2025 года.

По данным ведомства, в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что ульяновец, действуя по заданию представителей спецслужб Украины, собирал и передавал сведения о предприятии, осуществляющем в интересах Минобороны РФ производство и выпуск БПЛА, которые активно используются в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Также, отмечают в УФСБ, установлено, что фигурант, являясь администратором Telegram-канала, разместил посты с целью сбора денежных средств для обеспечения деятельности участников террористических организаций, запрещенных на территории РФ.

Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания первые четыре года в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Это первый приговор о госизмене, вынесенный жителю Ульяновской области.

Андрей Васильев, Ульяновск