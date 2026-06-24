Мэрия Волгограда начала чинить систему оповещения после проверки КСП

Контрольно-счетная палата Волгограда нашла неисправности в работе комплексов муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Это следует из отчета КСП о работе в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КСП Волгограда Фото: КСП Волгограда

Большинство поломок заключалось в отсутствии функционирования громкоговорителей, причиной стал обрыв линий связи. Выявленные неисправности устранили в кратчайшие сроки после обнаружения.

Проверка также вскрыла отсутствие актуального Положения о муниципальной системе оповещения и оформленного паспорта на созданную систему. По итогам мероприятия комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда утвердил новое Положение и Паспорт муниципальной системы оповещения.

Специалисты палаты предложили заключить договоры ответственного хранения оборудования с организациями, на объектах которых установлены комплексы. Муниципалитет уже начал соответствующую работу, отмечают аудиторы. Вопрос с размещением неэлектронных информационных табло в местах остановок общественного транспорта пока остался открытым, его КСП взяла на контроль на 2026 год. Электронные табло и интернет-приложения иногда работают некорректно из-за средств радиоэлектронной борьбы, следует из отчета.

Никита Маркелов