В Йошкар-Оле прокуратура организовала проверку после обрушения части нежилого здания. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Йошкар-Оле начали проверку после обрушения части нежилого здания

Фото: Пресс-служба прокуратуры Марий Эл В Йошкар-Оле начали проверку после обрушения части нежилого здания

Фото: Пресс-служба прокуратуры Марий Эл

Инцидент произошел поздно вечером 23 июня на улице Кремлевской. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований градостроительного законодательства.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. О пострадавших не сообщается.

Анна Кайдалова