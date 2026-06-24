В Йошкар-Оле начали проверку после обрушения части нежилого здания
В Йошкар-Оле прокуратура организовала проверку после обрушения части нежилого здания. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Марий Эл.
В Йошкар-Оле начали проверку после обрушения части нежилого здания
Фото: Пресс-служба прокуратуры Марий Эл
Инцидент произошел поздно вечером 23 июня на улице Кремлевской. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований градостроительного законодательства.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. О пострадавших не сообщается.