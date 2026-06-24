ИжГТУ занял 11-е место среди вузов России по зарплатам выпускников в IT-сфере

ИжГТУ расположился на 11-й строчке рейтинга лучших вузов России по уровню зарплат IT-специалистов, окончивших вуз в 2020-2025 годах. Такие данные опубликовал сервис SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

В рейтинге находятся 85 вузов из 39 городов РФ. Средний размер зарплат выпускников ИжГТУ по IT-направлению составляет 185 тыс. руб. в месяц. Как говорится в сообщении, 81% таких специалистов из ИжГТУ остаются в Удмуртии.

Лидером рейтинга является МФТИ. Здесь средняя зарплата выпускников по IT-специализации составила 350 тыс. руб. в месяц. Второе место делят ИТМО и МИФИ — молодые специалисты из этих вузов получают по 300 тыс. руб.

Карина Пырина